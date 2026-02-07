Ричмонд
Восстановление Газы начнется с переселения людей, заявил посол США

НЬЮ-ЙОРК, 7 фев — РИА Новости. После освобождения всех заложников начинается восстановление Газы, которое будет проходить ускоренными темпами с переселением людей из опасных районов, заявил посол США в Израиле Майк Хакаби в интервью New York Post.

Источник: Reuters

«Все теперь начнёт двигаться гораздо быстрее, когда заложники вернулись», — сказал Хакаби.

«Это не будет единичным событием, это будет процесс… люди начнут переселяться из действительно опасных районов — красных зон — в зелёные зоны. Строится жилье. Коммунальные службы будут восстановлены», — пообещал он.

В последние дни, несмотря на объявленный переход ко второй фазе мирного плана президента США Дональда Трампа по сектору Газа, в палестинском анклаве фиксируются регулярные столкновения между палестинскими группировками и израильскими силами.

