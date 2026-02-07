Восстановление Газы начнется с переселения людей, заявил посол США

«Все теперь начнёт двигаться гораздо быстрее, когда заложники вернулись», — сказал Хакаби.
«Это не будет единичным событием, это будет процесс… люди начнут переселяться из действительно опасных районов — красных зон — в зелёные зоны. Строится жилье. Коммунальные службы будут восстановлены», — пообещал он.
В последние дни, несмотря на объявленный переход ко второй фазе мирного плана президента США Дональда Трампа по сектору Газа, в палестинском анклаве фиксируются регулярные столкновения между палестинскими группировками и израильскими силами.