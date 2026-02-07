Ричмонд
Спикер парламента назвал неучами подавляющее большинство жителей Молдовы: «Любой гражданин страны, имеющий элементарное образование обязан голосовать за унирю»

Игорь Гросу заявил, что для него униря — это «национальная идея» и «это что-то закономерное».

Источник: Комсомольская правда

Спикер парламента Молдовы Игорь Гросу назвал 65% населения республики необразованными, поскольку они выступают против объединения с Румынией.

Повествуя о своем общении с неким иностранным коллегой в отношении заявления Майи Санду, что и она бы поддержала ликвидацию независимости и государственности Молдовы, Гросу заверил собеседника, что «и я бы проголосовал»:

«Он меня спросил почему? И я объяснил, что любой житель, гражданин Молдовы, имеющий элементарный уровень образования и знаний об истории народа, не может иметь другой ответ».

А вот и мнения граждан страны в разные годы. Фото: соцсети.

Гросу добавил, что для него униря — это «национальная идея» и «это что-то закономерное».

По всем опросам, которые признает и режим Санду, число сторонников унии продолжительное время остаётся в меньшинстве, колеблясь от 25 до 41%. То есть от 59 до 75% — необразованные, по версии Гросу.

