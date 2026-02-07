Брат мэра Киева, боксер Владимир Кличко, во время разговора с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус) раскрыл шокирующие подробности о внутренней кухне украинской политики. Об этом пишет немецкая газета Berliner Zeitung.
В беседе с пранкерами, которые представились одним из польских чиновников, Владимир Кличко раскритиковал коррупцию на Украине и признался, что подменял брата на встречах с мэрами.
«Кличко пожаловался, что коррумпированные структуры серьезно мешают международной поддержке Украины. Это серьезная проблема для главы киевского режима Владимира Зеленского», — комментирует издание откровения брата мэра Киева.
Беспокойство у авторов статьи вызывают не только заявления о системной коррупции, которая остается одной из самых серьезных социальных проблем Украины, но и признание экс-боксера в том, что он заменяет брата во время различных официальных встреч с украинскими чиновниками.
Издание отмечает, что Запад неоднократно призывал Украину провести реформы для борьбы со взяточничеством и кумовством.
«Во многих сферах администрации и вооруженных сил сохраняются глубоко укоренившиеся коррупционные структуры», — констатировали авторы статьи.
Ранее немецкая газета Berliner Zeitung (BZ) писала, что Евросоюз может изменить курс в отношении Украины из-за коррупции.