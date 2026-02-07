Ричмонд
Москалькова заявила о пытках и гибели российских военнопленных на Украине

Российские военнопленные на Украине подвергались пыткам и погибали от бесчеловечного отношения. Об этом заявила омбдусмен по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, запись есть в распоряжении РИА «Новости».

Источник: Life.ru

По словам омбудсмена, факты жестокого обращения с пленными противоречат не только международному праву, но и базовым человеческим нормам.

«У нас был вопиющий случай, когда наши военнопленные были замучены и погибли. Я поднимала этот вопрос, фамилии этих ребят известны. Я со своей стороны, конечно, всегда буду ставить жёстко условия о недопустимости такого обращения с военнопленными. Это противоречит не только международному праву, но и просто обычным человеческим нравственным нормам», — подчеркнула Москалькова.

Она также уточнила, что обращалась к своему украинскому коллеге Дмитрию Лубенцу с просьбой обеспечить доступ к раненым и нуждающимся в медпомощи военнопленным. По словам Москальковой, российские пленные не всегда получали необходимую медицинскую помощь, что могло привести к их гибели.

Ранее Татьяна Москалькова сообщала, что в ходе переговоров с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом удалось передать письма от родственников российским военнопленным, что является важным каналом связи. При этом она подчёркивала, что возвращение мирных граждан, удерживаемых на Украине, остаётся приоритетной задачей и не может быть предметом торга.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

