Лукашенко выразил соболезнования Пакистану в связи с терактом у мечети

6 февраля на окраине Исламабада произошел мощный взрыв рядом с шиитской мечетью. По предварительным данным, в результате теракта погибли не менее 31 человека и пострадали свыше 169. Смертник привёл в действие взрывное устройство у входа в мечеть, когда его попытались остановить во время пятничной молитвы.