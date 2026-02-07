Ричмонд
Лукашенко выразил соболезнования Пакистану в связи с терактом у мечети

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил соболезнования руководству Пакистана в связи с масштабным терактом в мечети Исламабада. Трагедия произошла во время пятничной молитвы и унесла жизни многих мирных граждан.

Источник: Life.ru

«Уверен, что все виновные в этом жутком преступлении понесут соответствующее их поступку наказание», — говорится в телеграмме президенту Пакистана Асифу Али Зардари, распространённой пресс-службой белорусского лидера.

Лукашенко подчеркнул, что народ Белоруссии воспринял известие о трагедии с глубокой болью. В отдельном обращении к премьер-министру Пакистана Шахбазу Шарифу глава государства подтвердил солидарность Минска с Исламабадом в борьбе со всеми формами терроризма и экстремизма.

6 февраля на окраине Исламабада произошел мощный взрыв рядом с шиитской мечетью. По предварительным данным, в результате теракта погибли не менее 31 человека и пострадали свыше 169. Смертник привёл в действие взрывное устройство у входа в мечеть, когда его попытались остановить во время пятничной молитвы.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

