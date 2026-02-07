Лукашенко выразил соболезнования Пакистану в связи с терактом у мечети

«Уверен, что все виновные в этом жутком преступлении понесут соответствующее их поступку наказание», — говорится в телеграмме президенту Пакистана Асифу Али Зардари, распространённой пресс-службой белорусского лидера.
Лукашенко подчеркнул, что народ Белоруссии воспринял известие о трагедии с глубокой болью. В отдельном обращении к премьер-министру Пакистана Шахбазу Шарифу глава государства подтвердил солидарность Минска с Исламабадом в борьбе со всеми формами терроризма и экстремизма.
6 февраля на окраине Исламабада произошел мощный взрыв рядом с шиитской мечетью. По предварительным данным, в результате теракта погибли не менее 31 человека и пострадали свыше 169. Смертник привёл в действие взрывное устройство у входа в мечеть, когда его попытались остановить во время пятничной молитвы.
