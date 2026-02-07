Глава МИД Гренландии прокомментировала переговоры с США

«Мы еще не там, где хотим быть. Предстоит долгий путь, поэтому пока рано говорить, к чему мы придем в итоге», — приводит слова Моцфельдт агентство Рейтер.
Министр также добавила, что запланированы новые встречи с представителями США для обсуждения ситуации с Гренландией.
Гренландия входит в состав Датского королевства, однако президент США Дональд Трамп неоднократно повторял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов. Власти Дании и Гренландии предостерегали Вашингтон от захвата острова, указывая, что ожидают уважения их территориальной целостности.