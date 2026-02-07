Царев: российские бойцы прорвались в Криничное под Гуляйполем

Продвигающиеся в районе запорожского города Гуляйполе российские бойцы прорвались на территорию села Криничное, сообщил в субботу в своем Telegram-канале бывший депутат Верховной рады Олег Царев.
«Армия России прорывается от Гуляйполя в глубину Запорожской обл. Установлен контроль над большей частью Зализничного. Наши бойцы зашли в Криничное», — написал он.
Экс-парламентаний сообщил также о приближении подразделений РФ к расположенному рядом с Криничным селу Цветковое и их продвижении в направлении села Воздвиженка.
Ранее в ВСУ заявили об осложнении обстановки в районе поселка Зализничное и угрозе изоляции украинских боевиков в этом населенном пункте российскими войсками.
Появилась информация о блокировании подразделениями РФ дороги между поселком и селом Верхняя Терса. В минувший четверг Telegram-канал «Военная хроника» сообщил, что российские бойцы берут в клещи Зализничное. Днем ранее было официально объявлено о переходе под контроль войск РФ находящегося неподалеку от поселка села Староукраинка,