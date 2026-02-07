«Это было такое благословение»: Украинский блогер-патриот сбежал в Канаду после 188 дней стрима с «минутой молчания»

Украинский блогер-патриот Ярослав Краснов, транслировавший «минуту молчания» по погибшим 188 дней подряд, покинул страну и уехал в Канаду. Об этом он рассказал в социальных сетях.
«Открывают границы, 22 года, я думаю, ехать или не ехать мне за границу и я тут, я приехал в Канаду, это было такое благословение. Не знаю, что будет дальше», — поделился блогер.
Несмотря на то, что Краснов покинул Украину, он пообещал и дальше записывать «минуты молчания». До этого блогер также призвал киевских автомобилистов останавливаться, чтобы скорбеть о погибших военнослужащих.
Ранее KP.RU сообщал, что власти Украины сняли запрет на выезд за границу для мужчин в возрасте от 18 до 22 лет в августе 2025 года. Он действовал в стране на фоне военного положения и всеобщей мобилизации.