В США арестовали мужчину за угрозы убийством Вэнсу

Ранее Федеральное бюро расследований (ФБР) задержало 47-летнего Чарльза Бронсона Инграма по подозрению в публикации угроз в адрес президента США Дональда Трампа, его сторонников и американских государственных служащих. С аккаунта подозреваемого также распространялись призывы к массовому насилию, включая лозунги об «улучшении мира» путём убийства представителей элиты, политиков, судей, полицейских и топ-менеджеров. Во время обыска на его участке оперативники обнаружили перевёрнутый американский флаг с нарисованной угрожающей надписью «Убить их всех».