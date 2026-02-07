В США арестовали мужчину за угрозы убийством Вэнсу

«Я выясню, где будет находиться вице-президент, и использую свой автомат M14, чтобы убить его», — приводит ведомство слова злоумышленника. При аресте и обыске у Матре также были обнаружены материалы, содержащие сексуальное насилие над детьми.
За угрозу жизни вице-президенту ему грозит до пяти лет тюрьмы и крупный штраф. За хранение и распространение детской порнографии — до 20 лет лишения свободы.
Ранее Федеральное бюро расследований (ФБР) задержало 47-летнего Чарльза Бронсона Инграма по подозрению в публикации угроз в адрес президента США Дональда Трампа, его сторонников и американских государственных служащих. С аккаунта подозреваемого также распространялись призывы к массовому насилию, включая лозунги об «улучшении мира» путём убийства представителей элиты, политиков, судей, полицейских и топ-менеджеров. Во время обыска на его участке оперативники обнаружили перевёрнутый американский флаг с нарисованной угрожающей надписью «Убить их всех».
