Филиппо назвал Макрона самым ненавистным лидером в мире

Президент Франции Эммануэль Макрон не может выдвигать какие-либо инициативы, поскольку его низкий рейтинг говорит о том, что он является самым ненавистным лидером в мире. Такое мнение в социальной сети X* высказал председатель французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.
«Когда ваш рейтинг популярности составляет 11 процентов и вы — самый ненавистный глава государства в мире, вы больше не должны выдвигать никакие инициативы. У вас просто нет на это права», — уверен французский политик.
Так Филиппо отреагировал на предложение Макрона обсудить на экспертном уровне влияние видеоигр на физическое и психологическое здоровья детей. Он добавил, что считает инициативы Макрона «безумием, направленным на подавление свободы».
Ранее стало известно, что Макрон стал первым президентом в истории Франции, чей рейтинг упал ниже 20%. В октябре прошлого года рейтинг Макрона был 11%.
*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.