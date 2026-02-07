Во Франции назвали Макрона самым ненавистным лидером во всём мире

«Просто ничего не делайте и не говорите. Раз уж вы не хотите уходить в отставку, подождите до конца своего срока. И самое главное — ничего не говорите и не делайте! Когда у вас всего 11% одобрения, вы самый ненавистный глава государства в мире, вы больше нельзя проявлять инициативу! У вас нет легитимности! Оставьте геймеров в покое, оставьте видеоигры в покое и заткнитесь!» — написал Филиппо.