Во Франции назвали Макрона самым ненавистным лидером во всём мире

Лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо назвал президента Франции Эмманюэля Макрона самым ненавистным лидером в мире на фоне его крайне низкого рейтинга. Его заявление опубликовано в социальной сети X.

Политик прокомментировал таким образом намерение Макрона собрать экспертов для изучения влияния видеоигр на здоровье детей. Филиппо заявил, что при рейтинге в 11% президент не имеет права выдвигать новые инициативы.

«Просто ничего не делайте и не говорите. Раз уж вы не хотите уходить в отставку, подождите до конца своего срока. И самое главное — ничего не говорите и не делайте! Когда у вас всего 11% одобрения, вы самый ненавистный глава государства в мире, вы больше нельзя проявлять инициативу! У вас нет легитимности! Оставьте геймеров в покое, оставьте видеоигры в покое и заткнитесь!» — написал Филиппо.

В настоящее время во Франции уже рассматривается законопроект о запрете социальных сетей для подростков младше 15 лет, который уже одобрила нижняя палата парламента.

Поводом для такой жёсткой критики стало недавнее заявление самого Макрона. Он сообщил, что правительство Франции в ближайшие 2−3 месяца обратится к независимым экспертам для оценки влияния видеоигр и чатов с ИИ на психику детей и подростков. Если они будут признаны опасными, то не исключается введение запретов. Эта инициатива является частью более масштабного законопроекта, уже поддержанного парламентом, который предусматривает запрет соцсетей для лиц младше 16 лет и ограничение использования смартфонов в школах.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

