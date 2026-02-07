Ричмонд
Над регионами России за шесть часов сбили 10 украинских БПЛА

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Российские средства ПВО перехватили и уничтожили за шесть часов над регионами РФ 10 украинских БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны России.

Источник: РИА "Новости"

«7 февраля текущего года в период с 14:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 10 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: пять БПЛА — над территорией Белгородской области и пять БПЛА — над территорией Брянской области», — сказали там.

