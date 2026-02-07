Авиация сожгла тыловые позиции ВСУ в лесополосах Днепропетровской области

Кадры уничтожения тыловых позиций украинских боевиков в Днепропетровской области опубликовал в субботу Telegram-канал «Работайте, братья!».
По информации источников канала, скопление военнослужащих противника и их техники было выявлено в одной из лесополос на территории региона в ходе разведки с воздуха.
«Операторы БпЛА “Zala” обнаружили в посадке технику, палатки и склады ВСУ. Затем по выявленным целям были нанесены авиаудары тяжелыми фугасными авиационными бомбами», — говорится в публикации.
Судя по опубликованному видео, после бомбового удара на позициях противника возникли многочисленные очаги возгорания. Информации о потерях ВСУ в результате поражения места скопления украинских боевиков нет.
Ранее были опубликованы кадры уничтожения реактивными системами залпового огня «Торнадо-С» и ударными беспилотниками пункта временной дислокации боевиков ВСУ в районе села Котовка под Волчанском в Харьковской области. Также сообщалось о применении БПЛА для поражения места расположения операторов дронов из 57-й мехбригады ВСУ у харьковского села Шевченково Первое.