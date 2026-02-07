Уиткофф и Кушнер поднялись на борт Abraham Lincoln в Аравийском море

3 февраля официальный представитель Центрального командования ВС США (CENTCOM) капитан Тим Хокинс заявил, что американский истребитель F-35C сбил иранский БПЛА после того, как тот совершил сближение с авианосцем USS Abraham Lincoln в Аравийском море. По словами собеседника агентства Tasnim, власти Ирана пока не могут назвать причины потери связи с БПЛА, они изучаются. В то же время источник отметил, что беспилотник Shahed-129 проводил разведку и фотосъемку в открытых водах в рамках своей обычной и законной миссии.