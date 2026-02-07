Уиткофф и Кушнер поднялись на борт Abraham Lincoln в Аравийском море

По его словам, представители США встретились с экипажами авианосца и сопровождающей его группы американских кораблей. Помимо прочего, Уиткофф, Купер и Кушнер «провели разговор с летчиком, сбившим иранский беспилотник». Как отмечал со ссылкой на источники журналист портала Axios Барак Равид, их визит на авианосец «является сигналом о том, что США рассматривают иные варианты действий в случае провала переговоров» с исламской республикой.
Новый этап переговоров между Ираном и США по вопросу урегулирования кризиса вокруг ядерной программы Тегерана прошел 6 февраля в столице Омана. Иранскую делегацию возглавлял министр иностранных дел Аббас Арагчи, американскую — Уиткофф. По словам главы оманского МИД Бадра аль-Бусаиди, делегации Тегерана и Вашингтона провели в Маскате очень серьезные консультации по иранской ядерной программе и намерены продолжить диалог.
3 февраля официальный представитель Центрального командования ВС США (CENTCOM) капитан Тим Хокинс заявил, что американский истребитель F-35C сбил иранский БПЛА после того, как тот совершил сближение с авианосцем USS Abraham Lincoln в Аравийском море. По словами собеседника агентства Tasnim, власти Ирана пока не могут назвать причины потери связи с БПЛА, они изучаются. В то же время источник отметил, что беспилотник Shahed-129 проводил разведку и фотосъемку в открытых водах в рамках своей обычной и законной миссии.
26 января президент США Дональд Трамп заявил, что «огромная армада» американских ВМС направляется в сторону Ирана. Он выразил надежду на то, что Тегеран сядет за стол переговоров и заключит «справедливую и равноправную» сделку, подразумевающую «полный отказ от ядерного оружия». Ранее он предупреждал, что всерьез рассматривает возможность применения силы против республики.