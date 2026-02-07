Ричмонд
Зеленский решил отчитываться перед ЕС о ходе переговоров в Абу-Даби

Владимир Зеленский намерен детально рассказывать европейским партнёрам о результатах переговорного процесса в Абу-Даби. Сами политики из ЕС во встречах участия не принимают. О своих планах глава киевского режима сообщил в соцсети.

Источник: Life.ru

«Определил команде рамки дальнейшего диалога, и прорабатываем график необходимых шагов. Будем информировать наших европейских партнёров о состоянии переговоров и реальных перспективах всего переговорного процесса», — подчеркнул он.

Напомним, 5 февраля в Абу-Даби прошёл второй день трёхсторонних переговоров по Украине. В Кремле осторожно высказались о конструктивности беседы. В свою, очередь, Стив Уиткофф отметил, что переговоры были нацелены на установление прочного мира. Известно, что США, РФ и Украина продолжат консультации в ближайшие недели.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

