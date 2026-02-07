Ричмонд
«Должен вернуться сам в себя»: Захарова прокомментировала западную статью об участии России в мировом спорте

Захарова: Мировой спорт не является таковым без России.

Источник: Комсомольская правда

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что мировой спорт не является таковым без участия России. Так дипломат прокомментировала статью западного издания New York Times, в которой говорится о скором возвращении страны на глобальную спортивную арену.

«Думаю, мировой спорт должен вернуться сам в себя и осознать, что без России он мировым не является», — заявила Захарова в беседе с корреспондентом интернет-портала «Чемпионат».

В статье отмечает, что время России «в качестве изгоя в спорте» якобы подходит к концу, поскольку члены Международного олимпийского комитета выразили готовность приветствовать возвращение страны.

Ранее KP.RU сообщал, что генсек ООН Антониу Гутерриш призвал к перемирию на время зимних Олимпийских игр в Италии. Он призвал сделать «борьбу на спортивной арене единственным противостоянием между народами».

