Царев: РФ вышли к ключевому рубежу обороны ВСУ под Красным Лиманом

Продвигающимся на краснолиманском направлении российским подразделениям удалось выйти к ключевому рубежу обороны украинских войск, расположенному в районе населенных пунктов Александровка и Коровий Яр, сообщил в субботу в своем Telegram-канале бывший депутат Верховной рады Олег Царев.
«ВС РФ вышли к ключевому рубежу обороны ВСУ у Александровки и Коровьего Яра, угрожая последнему сухопутному коридору снабжения боровской группировки ВСУ», — написал он.
Согласно сведениям экс-парламентария, в настоящее время войска РФ ведут наступление севернее и западнее города Красный Лиман.
Царев сообщил также о развитии российскими подразделениями наступления на поселок Сосновое и укреплении ими своих позиций южнее поселка Ставки.
Напомним, накануне появилась информация о начавшемся отводе подразделений ВСУ из Александровки на краснолиманском направлении. Сообщалось о переходе центральной части этого села под устойчивый контроль российских военных.