Царев: РФ вышли к ключевому рубежу обороны ВСУ под Красным Лиманом

Экс-депутат Рады сообщил, что продвижение российских войск в районе Александровки создает угрозу для последнего сухопутного коридора снабжения ВСУ в районе Боровой.

Источник: Аргументы и факты

Продвигающимся на краснолиманском направлении российским подразделениям удалось выйти к ключевому рубежу обороны украинских войск, расположенному в районе населенных пунктов Александровка и Коровий Яр, сообщил в субботу в своем Telegram-канале бывший депутат Верховной рады Олег Царев.

«ВС РФ вышли к ключевому рубежу обороны ВСУ у Александровки и Коровьего Яра, угрожая последнему сухопутному коридору снабжения боровской группировки ВСУ», — написал он.

Согласно сведениям экс-парламентария, в настоящее время войска РФ ведут наступление севернее и западнее города Красный Лиман.

Царев сообщил также о развитии российскими подразделениями наступления на поселок Сосновое и укреплении ими своих позиций южнее поселка Ставки.

Напомним, накануне появилась информация о начавшемся отводе подразделений ВСУ из Александровки на краснолиманском направлении. Сообщалось о переходе центральной части этого села под устойчивый контроль российских военных.

