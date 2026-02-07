Bild: семерым сотрудникам партии АдГ запретили вход в Бундестаг

По информации издания, двое из них работают на парламентскую фракцию, пятеро — на отдельных депутатов. Им запрещен вход в здания Бундестага, и они не получают заработную плату. Представитель администрации немецкого парламента подтвердила Bild, что все сотрудники фракций перед выдачей пропуска в здание обязаны пройти проверку на благонадежность. Если возникают «обоснованные сомнения в благонадежности лица, подавшего запрос», в выдаче документа может быть отказано, подчеркивает газета.