Bild: семерым сотрудникам партии АдГ запретили вход в Бундестаг

По информации издания, двое из них работают на парламентскую фракцию, пятеро — на отдельных депутатов. Им запрещен вход в здания Бундестага, и они не получают заработную плату. Представитель администрации немецкого парламента подтвердила Bild, что все сотрудники фракций перед выдачей пропуска в здание обязаны пройти проверку на благонадежность. Если возникают «обоснованные сомнения в благонадежности лица, подавшего запрос», в выдаче документа может быть отказано, подчеркивает газета.
Точные причины отказа в выдаче пропусков, как указывает Bild, не уточняются. Ни администрация Бундестага, ни фракция АдГ не стали давать комментарии по этому поводу. Согласно правилам внутреннего распорядка, проверка на благонадежность призвана предотвращать риски для безопасности парламента, а также поддерживать его работоспособность.
Первый парламентский секретарь фракции АдГ Бернд Бауман объявил о намерении оспорить действия председателя Бундестага Юлии Клёкнер в судебном порядке. «Очередной случай дискриминации АдГ в рамках парламентской деятельности», — утверждал он, при этом не назвав конкретных причин отказа в выдаче пропусков.