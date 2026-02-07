В США спустя 14 лет доставили напавшего на американское консульство в Ливии

В США доставили одного из главных фигурантов атаки на американское консульство в Бенгази, совершенной 11 сентября 2012 года. Об этом пишут американские СМИ со ссылкой на официальные заявления.
Речь идет о Зубейре аль-Бакуше. Он предстанет перед судом в США. На обнародованных кадрах — пожилой мужчина в наручниках. Он спускается с самолета под конвоем двух агентов ФБР.
«Мы будем преследовать этого предполагаемого террориста со всей строгостью закона», — сказала журналистам министр юстиции Пэм Бонди.
В США мужчину обвиняют по восьми пунктам, включая убийство, терроризм и поджог.
Атака на консульство США в Ливии произошла 14 лет назад. Нападение совершили около 20 джихадистов. При пожаре погибли посол Крис Стивенс и сотрудник Шон Смит. В тот же день была совершена еще одна атака на здание ЦРУ в Бенгази. Нападавшие применили минометы. Были убиты двое бойцов элитного подразделения Navy Seals.
