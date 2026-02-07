В США спустя 14 лет доставили напавшего на американское консульство в Ливии

Атака на консульство США в Ливии произошла 14 лет назад. Нападение совершили около 20 джихадистов. При пожаре погибли посол Крис Стивенс и сотрудник Шон Смит. В тот же день была совершена еще одна атака на здание ЦРУ в Бенгази. Нападавшие применили минометы. Были убиты двое бойцов элитного подразделения Navy Seals.