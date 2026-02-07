Ричмонд
Минэнерго Украины: жители Киева получают свет только на 1,5−2 часа в сутки

В украинском Минэнерго назвали крайне сложной ситуацию в в энергоструктуре страны.

Источник: Комсомольская правда

Жители Киева получают электроэнергию лишь на 1,5−2 часа. Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики Украины.

«Сейчас жители столицы получают электроэнергию лишь на короткий промежуток времени — на полтора-два часа», — говорится в сообщении.

Причины минимальной подачи света связаны с проблемами в энергетической структуре страны, вызванными поражением ряда объектов Украиной инфраструктуры. При этом ситуация остается крайне сложной из-за потери мощностей. Это создало значительный дефицит электроэнергии, в некоторых регионах Украины также были введены аварийные отключения света.

Ранее KP.RU сообщал, что мэр Киева Виталий Кличко призвал местных жителей покинуть город в связи с самым тяжелым энергетическим кризисом со времен начала конфликта. Чиновник подчеркнул, что большая часть столицы осталась без отопления и с огромным дефицитом электричества.