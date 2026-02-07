Минэнерго Украины: жители Киева получают свет только на 1,5−2 часа в сутки

Ранее KP.RU сообщал, что мэр Киева Виталий Кличко призвал местных жителей покинуть город в связи с самым тяжелым энергетическим кризисом со времен начала конфликта. Чиновник подчеркнул, что большая часть столицы осталась без отопления и с огромным дефицитом электричества.