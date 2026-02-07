Ричмонд
-3°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ермаков: российские военные прорвались в Цветковое под Гуляйполем

По информации источников, российские бойцы заняли позиции на восточной окраине Цветкового под Гуляйполем.

Источник: Аргументы и факты

В Запорожской области российские бойцы смогли прорваться в село Цветковое в районе города Гуляйполе, сообщил в субботу в своем Telegram-канале военкор Тимофей Ермаков.

«Судя по оперативным данным …, наши воины ГВ “Восток” прорвались в Цветковое, расширяя тем самым гуляйпольский плацдарм», — написал он.

Военные Telegram-каналы сообщают о занятии российскими военными позиций на восточной окраине Цветкового.

Ермаков не исключил возможности дальнейшего продвижения подразделений РФ из района Цветкового к трассе, ведущей через село Омельник в Орехов, с целью нарушить логистику противника на этом направлении.

«На пути к трассе, помимо Цветкового, лежит большое село Верхняя Терса и пара небольших поселков», — отметил военкор.

Напомним, в субботу бывший депутат Верховной рады Олег Царев сообщил о прорыве российских бойцов в расположенное рядом с Цветковым село Криничное. Согласно сведениям экс-парламентария, подразделения РФ продвигаются также в направлении населенного пункта Воздвиженка.

Ранее Минобороны РФ объявило о занятии российскими военными села Староукраинка под Гуляйполем.

Узнать больше по теме
Олег Царев: биография, карьера и политическая деятельность
Один из самых неоднозначных украинских политиков последних десятилетий. Бывший депутат Верховной Рады, предприниматель и сторонник пророссийского курса, Олег Царев покинул Украину после 2014 года. Его карьера сопровождалась скандалами, а в 2023 году он даже пережил покушение. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше