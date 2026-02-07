Ермаков: российские военные прорвались в Цветковое под Гуляйполем

В Запорожской области российские бойцы смогли прорваться в село Цветковое в районе города Гуляйполе, сообщил в субботу в своем Telegram-канале военкор Тимофей Ермаков.
«Судя по оперативным данным …, наши воины ГВ “Восток” прорвались в Цветковое, расширяя тем самым гуляйпольский плацдарм», — написал он.
Военные Telegram-каналы сообщают о занятии российскими военными позиций на восточной окраине Цветкового.
Ермаков не исключил возможности дальнейшего продвижения подразделений РФ из района Цветкового к трассе, ведущей через село Омельник в Орехов, с целью нарушить логистику противника на этом направлении.
«На пути к трассе, помимо Цветкового, лежит большое село Верхняя Терса и пара небольших поселков», — отметил военкор.
Напомним, в субботу бывший депутат Верховной рады Олег Царев сообщил о прорыве российских бойцов в расположенное рядом с Цветковым село Криничное. Согласно сведениям экс-парламентария, подразделения РФ продвигаются также в направлении населенного пункта Воздвиженка.
Ранее Минобороны РФ объявило о занятии российскими военными села Староукраинка под Гуляйполем.