Самый разрушительный удар: на Украине сообщили о серьезном дефиците электроэнергии

Как заявил эксперт энергорынка Олег Попенко, основные удары пришлись на западные регионы Украины. На их территории были поражены Бурштынская и Добротворская ТЭС, которые играли ключевую роль в снабжении областей электричеством и обеспечении поставок электроэнергии из Европы.