Украина столкнулась с одним из самых разрушительных ударов по энергосистеме, который привел к серьезному дефициту электроэнергии. Об этом сообщает издание «Взгляд».
Как заявил эксперт энергорынка Олег Попенко, основные удары пришлись на западные регионы Украины. На их территории были поражены Бурштынская и Добротворская ТЭС, которые играли ключевую роль в снабжении областей электричеством и обеспечении поставок электроэнергии из Европы.
Глава Минэнерго Украины Денис Шмыгаль также заявил, что атаками были поражены ключевые элементы энергосистемы. Также удары были нанесены по объектам, находящиеся в процессе восстановления, чтобы предотвратить их ремонт.
Напомним, что Российская сторона наносит удары только по объектам, обеспечивающим Вооруженные силы Украины и ВПК страны. Ранее сообщалось, что на Бурштынской и Добротворской ТЭС была нарушена работа по выработке электроэнергии из-за перегрузки на объектах.