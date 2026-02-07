Член Конгресса США Луна заявила о скором завершении украинского конфликта

Конгрессвумен США Анна Паулина Луна в интервью Punchbowl News заявила о существенном прогрессе в переговорах по достижению мирного соглашения по Украине.
«Мы, как мне кажется, очень близки к мирному соглашению», — сообщила член Палаты представителей Конгресса США.
Политик отдельно отметила результативность работы спецпосланника президента США Дональда Трампа Стивена Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера.
Ранее Луна сообщала, что получила от Госдепа США разрешение на приезд четырех депутатов Госдумы РФ для проведения переговоров по урегулированию украинского конфликта и решению других вопросов.