Ричмонд
-3°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Член Конгресса США Луна заявила о скором завершении украинского конфликта

Конгрессвумен США Анна Паулина Луна заявила о существенном прогрессе в переговорах по достижению мирного соглашения.

Источник: Аргументы и факты

Конгрессвумен США Анна Паулина Луна в интервью Punchbowl News заявила о существенном прогрессе в переговорах по достижению мирного соглашения по Украине.

«Мы, как мне кажется, очень близки к мирному соглашению», — сообщила член Палаты представителей Конгресса США.

Политик отдельно отметила результативность работы спецпосланника президента США Дональда Трампа Стивена Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера.

Ранее Луна сообщала, что получила от Госдепа США разрешение на приезд четырех депутатов Госдумы РФ для проведения переговоров по урегулированию украинского конфликта и решению других вопросов.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше