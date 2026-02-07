Ричмонд
«РВ»: войска РФ начали штурм Мирополья в Сумской области

По информации источников, российские военные, начавшие бои за Мирополье, наступают в направлении Сум.

Источник: Аргументы и факты

Продвигающиеся в Сумской области российские подразделения начали штурмовать позиции ВСУ в селе Мирополье, сообщил в субботу Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

«Армия России начала штурм Мирополья, наступая к Сумам! Российские войска продолжают масштабное наступление на сумском направлении, нарастив группировку войск», — говорится в публикации.

По информации источников канала, подразделения РФ продвигаются на участке Плехово — Мирополье.

Минобороны РФ сообщило в субботу о нанесении российскими военными поражения подразделениям ВСУ в окрестностях Мирополья, а также поселка Хотень и сел Малая Рыбица и Ольшанка.

По данным связанного с российской группировкой войск «Север» Telegram-канала «Северный Ветер», в Сумском районе российские подразделения продвигаются на семи участках, в Краснопольском — на шести, в Глуховском — на двух.

Напомним, накануне было официально объявлено о переходе под контроль российских войск сумского села Поповка.