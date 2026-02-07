На Украине обратили внимание на часы посла Корнийчука за $43 тыс

Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук носит часы стоимостью почти 3,3 млн рублей или 43 тыс. долларов. На это обратило внимание украинское агентство УНИАН.
На опубликованном снимке украинский посол одет в вышиванку. На руке у него, как утверждает агентство, часы Rolex Cosmograph Daytona.
«Вопрос, откуда у скромного украинского дипломата такие деньги, задавать, наверное, бессмысленно», — подписали журналисты снимок.
В начале декабря Корнийчук был вызван в МИД Израиля за критику слов премьера еврейского государства Биньямина Нетаньяху о президенте РФ Владимире Путине.
Ранее стало известно, чем занимается экс-глава офиса Зеленского Андрей Ермак после отставки.
