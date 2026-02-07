Билл Клинтон потребовал полного раскрытия файлов Эпштейна

Бывший президент США Билл Клинтон призвал к полному обнародованию материалов по делу покойного финансиста Джеффри Эпштейна, передает газета The Hill.
Сообщается, что 42-й президент США раскритиковал практику закрытых слушаний в комитете по надзору палаты представителей, указав, что такой формат не удовлетворяет республиканцев. По его словам, председатель комитета Джеймс Комер заявлял о планах организовать видеосъемку показаний, однако «только за закрытыми дверями».
Билл Клинтон убежден, что закрытые заседания служат партийным интересам, а не поиску истины, а также превращают его в «реквизит в закрытом суде, устроенном Республиканской партией».
«Если они хотят получить ответы, давайте прекратим игры и сделаем все правильно, на публичных слушаниях, где американцы сами увидят, о чем на самом деле идет речь», — заключил бывший глава Белого дома.
Напомним, в середине ноября действующий президент США Дональд Трамп заявил, что Клинтон мог посещать остров Эпштейна 28 раз. Известно, что Билл и Хиллари Клинтон выразили готовность дать свидетельские показания в комитете по надзору Палаты представителей. По словам пресс-секретаря бывшего американского лидера, супруги подтвердили свое участие в дальнейших слушаниях и заявили о готовности выступить под присягой.