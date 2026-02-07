Билл Клинтон потребовал полного раскрытия файлов Эпштейна

Напомним, в середине ноября действующий президент США Дональд Трамп заявил, что Клинтон мог посещать остров Эпштейна 28 раз. Известно, что Билл и Хиллари Клинтон выразили готовность дать свидетельские показания в комитете по надзору Палаты представителей. По словам пресс-секретаря бывшего американского лидера, супруги подтвердили свое участие в дальнейших слушаниях и заявили о готовности выступить под присягой.