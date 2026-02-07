«Переходят на военные рельсы»: посол рассказал, что Европа готовит граждан к противостоянию с Россией

Страны Европейского союза готовят своих жителей к вооруженному конфликту с Россией. Об этом в беседе с РИА Новости заявил посол РФ в Бельгии Денис Гончар.
«Европа стремительно милитаризируется, экономика переводится на военные рельсы, население готовят чуть ли не к неминуемому вооруженному конфликту с нашей страной», — отметил дипломат.
По словам Гончара, Евросоюз идет по абсолютно безрассудному курсу, который является опасным и может привести к непредсказуемым последствиям.
Напомним, что президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что РФ не намерена развязывать войну с европейскими странами. Однако глава государства предупредил, что Москва готова к любому повороту событий. Последствия такого конфликта, как заявил Путин, будут крайне серьезными и могут привести к ситуации, в которой России просто «не с кем будет договариваться».