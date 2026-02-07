«Переходят на военные рельсы»: посол рассказал, что Европа готовит граждан к противостоянию с Россией

Напомним, что президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что РФ не намерена развязывать войну с европейскими странами. Однако глава государства предупредил, что Москва готова к любому повороту событий. Последствия такого конфликта, как заявил Путин, будут крайне серьезными и могут привести к ситуации, в которой России просто «не с кем будет договариваться».