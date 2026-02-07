Остались на обочине: Из-за Трампа европейские страны могут повернуться к Путину

Ранее Зеленский заявил, что США стремятся завершить конфликт на Украине до начала лета 2026 года и, вероятно, будут оказывать давление на Киев в соответствии с этим графиком. Это создаёт своеобразный контраст между декларируемым долгосрочным партнёрством и жёсткими временными рамками, которые пытается задать союзник. Однако, по словам экс-комика, в урегулировании не будет участвовать Европа.