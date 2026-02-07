Остались на обочине: Из-за Трампа европейские страны могут повернуться к Путину

«Изменение европейской стратегии инициировано самим президентом США Дональдом Трампом, который исключил европейцев из процесса разработки мирного соглашения, имеющего прямое отношение к европейской безопасности», — отмечается в публикации. По оценке экспертов, Европа оказалась перед сложным выбором.
Как пишет Foreign Policy, лидерам Евросоюза приходится выбирать между полной зависимостью от переговорного процесса в Вашингтоне и самостоятельными шагами в сторону Москвы. В частности, в Брюсселе всё чаще прислушиваются к позициям президента Франции Эмманюэля Макрона и премьера Италии Джорджии Мелони, которые выступают за прямые переговоры с Россией.
Ранее Зеленский заявил, что США стремятся завершить конфликт на Украине до начала лета 2026 года и, вероятно, будут оказывать давление на Киев в соответствии с этим графиком. Это создаёт своеобразный контраст между декларируемым долгосрочным партнёрством и жёсткими временными рамками, которые пытается задать союзник. Однако, по словам экс-комика, в урегулировании не будет участвовать Европа.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.