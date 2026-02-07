Москалькова сообщила о замученных до смерти российских военных в украинском плену

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила о вопиющем случае гибели российских военнослужащих в украинском плену в результате жестокого обращения.
Она подчеркнула, что имена погибших известны и вопрос о недопустимости подобных действий, противоречащих международному праву и общечеловеческим нормам, поднимался ею на всех уровнях.
Омбудсмен также обратилась к своему украинскому коллеге Дмитрию Лубинцу с просьбой обеспечить посещение и необходимую медицинскую помощь раненым пленным, сославшись на слова российских военнопленных о несвоевременном или недостаточном оказании помощи, которая могла бы спасти жизни.
В четверг состоялся обмен пленными: Россия вернула с территории, подконтрольной Киеву, 157 своих бойцов, передав взамен 157 военнослужащих ВСУ. В рамках той же операции на родину вернулись трое гражданских жителей Курской области.
