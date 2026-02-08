Стояногло: реформа системы юстиции в Молдове провалилась, люди не верят судам

КИШИНЕВ, 7 фев — Sputnik. Большинство граждан Молдовы поддерживают реформу юстиции в стране, однако признают, что коррупции в системе меньше не становится, заявил бывший генпрокурор, депутат парламента от оппозиционного блока «Альтернатива» Александр Стояногло.
«До веттинга большинство граждан говорили, что в судах и прокуратуре много коррупции. После веттинга? И вот здесь — ирония, от которой у власти сводит скулы: при том что 85% людей поддерживают реформу юстиции, они не верят, что она уменьшила уровень коррупции», — написал Стояногло в своем Telegram-канале.
Он отметил, что с помощью веттинга властям удалось убрать людей с должностей, но проблем с юстицией в жизни обычного человека не стало меньше. По его словам, для рядовых граждан правосудие осталось дорогим, медленным и непредсказуемым.
«И чему, по сути, удивляться? Вместо людей с принципами, способных защищать закон и права человека, реформа вычистила неудобных и продвинула “своих” — тех, кто годами обслуживал захваченное государство и прекрасно вписался в новую упаковку», -указал депутат.
Стояногло считает, что если жители Молдовы не видят эффекта от пятилетних усилий, значит реформа до человека не дошла.