Ричмонд
-9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стояногло: реформа системы юстиции в Молдове провалилась, люди не верят судам

Экс-генпрокурор утверждает, что за пять лет проведения реформы юстиции, власти так и не смогли добиться значимых успехов.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 7 фев — Sputnik. Большинство граждан Молдовы поддерживают реформу юстиции в стране, однако признают, что коррупции в системе меньше не становится, заявил бывший генпрокурор, депутат парламента от оппозиционного блока «Альтернатива» Александр Стояногло.

«До веттинга большинство граждан говорили, что в судах и прокуратуре много коррупции. После веттинга? И вот здесь — ирония, от которой у власти сводит скулы: при том что 85% людей поддерживают реформу юстиции, они не верят, что она уменьшила уровень коррупции», — написал Стояногло в своем Telegram-канале.

Он отметил, что с помощью веттинга властям удалось убрать людей с должностей, но проблем с юстицией в жизни обычного человека не стало меньше. По его словам, для рядовых граждан правосудие осталось дорогим, медленным и непредсказуемым.

«И чему, по сути, удивляться? Вместо людей с принципами, способных защищать закон и права человека, реформа вычистила неудобных и продвинула “своих” — тех, кто годами обслуживал захваченное государство и прекрасно вписался в новую упаковку», -указал депутат.

Стояногло считает, что если жители Молдовы не видят эффекта от пятилетних усилий, значит реформа до человека не дошла.