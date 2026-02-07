Посол РФ в Бельгии заявил о подготовке населения Европы к конфликту с Россией

«Европа стремительно милитаризируется, экономика переводится на военные рельсы, население готовят чуть ли не к неминуемому вооружённому конфликту с нашей страной», — сказал Гончар в интервью РИА «Новости».
Дипломат также подчеркнул, что Москва считает такую линию поведения опасной и непредсказуемой.
Ранее генеральный секретарь дипломатической службы ЕС Белен Мартинес Карбонель заявила, что Евросоюз уже находится в состоянии войны с Россией. Чиновница добавила — усиление европейской обороны потребует перераспределить ресурсы. Военные расходы вырастут, а финансирование других направлений сократят.
