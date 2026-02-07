Президент Словакии прокомментирвал передачу Украине истребителей МиГ-29

Президент Словакии Петер Пеллегрини назвал ошибочным решение предыдущего руководства страны о передаче Украине истребителей МиГ-29 без обеспечения адекватной замены. На своей странице в социальной сети он отметил, что ни одно другое государство не поступило подобным образом, оставив себя без собственных вооружений и полностью зависимым от помощи соседей.
Пеллегрини опроверг утверждения бывшей правительственной коалиции о том, что переданные самолёты были «металлоломом», подчеркнув, что если бы это было так, они не смогли бы самостоятельно перелететь на Украину. Он также рассказал, что лично испытывал МиГ-29, будучи премьер-министром, и самолёт был полностью боеспособен.
Ранее, в четверг, прокуратура Словакии закрыла дела о передаче Украине истребителей МиГ-29 и зенитной системы С-300, сославшись на отсутствие доказательств причинения ущерба республике. По версии следствия, срок службы техники был исчерпан, а у Словакии не было ресурсов для её обслуживания.
Однако действующий премьер-министр Роберт Фицо раскритиковал это решение, назвав его политически мотивированным и попыткой защитить прежнее руководство. Он заявил, что переданные истребители не только были боеспособны, но и прошли модернизацию по стандартам НАТО.
