Президент Словакии прокомментирвал передачу Украине истребителей МиГ-29

Пеллегрини опроверг утверждения бывшей правительственной коалиции о том, что переданные самолёты были «металлоломом», подчеркнув, что если бы это было так, они не смогли бы самостоятельно перелететь на Украину. Он также рассказал, что лично испытывал МиГ-29, будучи премьер-министром, и самолёт был полностью боеспособен.