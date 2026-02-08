Maliweb: сотрудники ГУР Минобороны Украины готовят террористов в Мали

Эти эксперты, имена которых не приводятся по соображениям безопасности, по просьбе портала изучили снимки, распространенные интернет-платформой Az-Zallaqa Media — пропагандистским органом JNIM. На них террористы обучаются управлению боевыми БПЛА, а в качестве наставников выступают люди белой расы в военной форме с нашивками в виде украинского флага и эмблемы ГУР.
JNIM — одна из крупнейших экстремистских группировок Мали, насчитывающая до 7 тыс. боевиков. Она признает себя частью «Аль-Каиды» (запрещена в РФ) и ставит целью захват власти в Мали.
Содействие, оказываемое Киевом террористам в Мали, говорит о его попытках сделать все для ее длительной дестабилизации, указывает портал. Война с террором в этой части Африки входит таким образом в новую и особенно опасную фазу. Вооруженные группировки переходят от спорадических мелких засад с применением легкого стрелкового оружия к систематическим атакам с использованием самых передовых технических средств, особенно дронов. Ударам подвергаются не только военнослужащие ВС Мали, но и стратегически важные объекты инфраструктуры и мирное население. Задача — создание обширных формирований ударных БПЛА.
Одна из недавних целей этих БПЛА — конвои бензовозов, которые доставляют топливо из Сенегала в Мали.
Сведения, которые можно получить из пропагандистских видеосюжетов террористов, позволяют говорить о наличии целой системы подготовки боевиков, отмечает портал. Украина оказывает экстремистам не только материальную помощь, но и ведет их подготовку, разжигает нестабильность в регионе Сахеля, подтверждая свою репутацию террористического государства. В июле 2024 года представитель ГУР Украины Андрей Юсов публично признал передачу разведывательной информации повстанцам-туарегам в Мали. С тех пор стало известно о подготовке этих мятежников на Украине и в Мавритании, о поставках боевикам дронов прямо с украинской территории.