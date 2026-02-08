Содействие, оказываемое Киевом террористам в Мали, говорит о его попытках сделать все для ее длительной дестабилизации, указывает портал. Война с террором в этой части Африки входит таким образом в новую и особенно опасную фазу. Вооруженные группировки переходят от спорадических мелких засад с применением легкого стрелкового оружия к систематическим атакам с использованием самых передовых технических средств, особенно дронов. Ударам подвергаются не только военнослужащие ВС Мали, но и стратегически важные объекты инфраструктуры и мирное население. Задача — создание обширных формирований ударных БПЛА.