Это ошибка: Президент Словакии Пеллегрини назвал неправильной передачу Украине истребителей МиГ-29

Бывшее руководство Словакии совершило ошибку, передав Киеву истребители МиГ-29, не имея соответствующей замены. Такое мнение высказал президент этой страны Петер Пеллегрини.
«По сей день считаю ошибкой, что Словакия избавилась от МиГов, в то время не имея никакой замены. Никакая другая страна не поступила таким образом, что после передачи собственного вооружения должна была полагаться исключительно на помощь своих соседей», — написал политик в социальной сети Facebook*.
Пеллегрини добавил, что лично испытывал упомянутые истребители и пришёл к выводу, что они были способны выполнять боевые задачи.
«Отвергаю заявления тогдашней правительственной коалиции, что истребители МиГ-29 были лишь грудой металлолома. Если бы это было так, ни один из них не смог бы улететь из Словакии на Украину», — резюмировал президент Словакии.
Напомним, в 2023 году Словакия передала Украине 13 боевых самолетов МиГ-29, это произошло в обстановке максимальной секретности.
Позже в Минобороны Словакии назвали незаконной передачу Украине этих истребителей.
При этом вице-премьер Словакии Калиняк назвал госизменой передачу МиГ Киеву экс-главой Минобороны.
*Принадлежит компании Meta, признанной экстремистской в РФ,