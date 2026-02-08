Новости СВО. ВС РФ взяли Чугуновку, котёл под Орехово-Васильевкой, Киев бросил резервы на Сумщину, США решили судьбу Донбасса, 8 февраля

К ранее освобождённой Поповке: киевское командование перебросило в окрестности Поповки подкрепления, чтобы стабилизировать ситуацию и не допустить прорыва линии обороны нашими подразделениями. Все подразделения теробороны передали в подчинение командирам 253-го полка ВСУ. Пока же ВС РФ наступают. Впереди у Российской армии на этом направлении стоит посёлок Краснополье — административный центр одноимённого района. Но, как отмечают авторы телеграм-канала «Рыбарь», масштабных прорывов или штурма населённого пункта пока не предвидится.