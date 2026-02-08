Курская область, 8 февраля.
К ранее освобождённой Поповке: киевское командование перебросило в окрестности Поповки подкрепления, чтобы стабилизировать ситуацию и не допустить прорыва линии обороны нашими подразделениями. Все подразделения теробороны передали в подчинение командирам 253-го полка ВСУ. Пока же ВС РФ наступают. Впереди у Российской армии на этом направлении стоит посёлок Краснополье — административный центр одноимённого района. Но, как отмечают авторы телеграм-канала «Рыбарь», масштабных прорывов или штурма населённого пункта пока не предвидится.
У границ Курской области — на Тёткинском и Глушковском участках — без кардинальных изменений. Авиация ВСК России уничтожила позиции 103-й бригады территориальной обороны близ Соляников.
Донецкая Народная Республика, 8 февраля.
На Южном участке фронта подразделения ВС РФ расширяют зону контроля в районе села Никифоровка. На северо-востоке от населённого пункта линия фронта смещается к Фёдоровке Второй. Восточнее Никифоровки Армия России теперь контролирует все важные высоты. Впереди стоят Хромовка и Бандарное, которые расположены в низине.
Войска беспилотных систем разносят противника. Видео © Telegram / Минобороны России.
Также расширен контроль на севере Приволья, а в Миньковке идут серьёзные бои. В Орехово-Васильевке бойцы ВС РФ практически захлопнули котёл.
Харьковская область, 8 февраля.
Мотострелки из 83-го и 344-го полков освободили село Чугуновка в Купянском районе региона. Населённый пункт станет составной частью плацдарма, который сейчас формируют бойцы группировки «Север» в Харьковской области.
— Следующей целью на этом направлении может стать выход на линию Курганное — Малый Бурлук — Красноярское — Сонино. Это позволит частично блокировать Великий Бурлук, через который противник перебрасывает подкрепления на Купянск, — отмечает военкор Александр Коц.
На Купянском направлении украинские боевики пытались малыми группами пройти в сёла Загрызовка и Боровская Андреевка, где сейчас сидят в подвалах. Тем временем штурмовики ВС РФ подвигаются в Богуславке.
План США для Донбасса: демилитаризация и особая экономическая зона.
На переговорах об урегулировании конфликта Кремль требует признать Крым частью России, но Киев отвергает это.
— Я считаю, что, скорее всего, Россия даёт сигнал Америке: признайте Крым. Таких договорённостей Украина поддерживать не будет, — заявил Зеленский.
Американская сторона предлагает создать в Донбассе свободную экономическую зону. Сначала территория должна быть демилитаризована по линии фронта, там предполагается разместить международные группы мониторинга. Затем Вашингтон предлагает ввести там особую экономическую зону.
Западные СМИ сообщают, что в США ожидают заключения мирного соглашения уже в марте 2026 года, но сроки могут сдвинуть из-за территориального вопроса. В мае на Украине уже должны пройти выборы и референдум, где жителям страны предложат проголосовать за мирный договор с Россией.
В то же время Зеленский отчитал силы противовоздушной обороны. Военные сообщили, что сбили все российские дроны и ракеты, но проблем в энергетике стало больше.
В результате ударов Украина осталась без атомных блоков. Из-за ударов по энергетической инфраструктуре АЭС остановили. Все ключевые высоковольтные подстанции, обеспечивавшие передачу электричества, выведены из строя.
Зеленский же заявил, что США предложили ещё одно энергетическое перемирие. Теперь, по словам президента соседнего государства, все ждут ответа от Кремля.