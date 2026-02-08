Жители Киева получают свет лишь на 1,5−2 часа в сутки

В ведомстве признали, что ситуация в энергосистеме страны остаётся крайне сложной. В большинстве областей действуют аварийные отключения. Потеря генерирующих мощностей после недавних повреждений создала значительный дефицит, который крайне трудно компенсировать.
Ранее сообщалось, что все атомные электростанции на подконтрольной Киеву территории были вынуждены полностью остановить выработку электроэнергии. Причиной стала авария на ключевых высоковольтных подстанциях, которые отвечают за передачу тока от АЭС.
