Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жители Киева получают свет лишь на 1,5−2 часа в сутки

В Киеве введены чрезвычайно жёсткие ограничения подачи электроэнергии. Как сообщило Министерство энергетики Украины, жители столицы сейчас получают свет лишь на полтора-два часа в сутки.

В ведомстве признали, что ситуация в энергосистеме страны остаётся крайне сложной. В большинстве областей действуют аварийные отключения. Потеря генерирующих мощностей после недавних повреждений создала значительный дефицит, который крайне трудно компенсировать.

Ранее сообщалось, что все атомные электростанции на подконтрольной Киеву территории были вынуждены полностью остановить выработку электроэнергии. Причиной стала авария на ключевых высоковольтных подстанциях, которые отвечают за передачу тока от АЭС.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.