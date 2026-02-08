Ричмонд
Экс-премьер Британии участвовал в оргиях с подругой Эпштейна

Британский историк и биограф королевской семьи Эндрю Лоуни в интервью для подкаста газеты Daily Mail заявил, что один из бывших премьер-министров Великобритании участвовал в сексуальной оргии с сообщницей Джеффри Эпштейна Гислейн Максвел.

Британский историк и биограф королевской семьи Эндрю Лоуни в интервью для подкаста газеты Daily Mail заявил, что один из бывших премьер-министров Великобритании участвовал в сексуальной оргии с сообщницей Джеффри Эпштейна Гислейн Максвел. Лоуни не назвал имени политика, лишь уточнив, что речь не идёт о Уинстоне Черчилле.

Эксперт, известный своими исследованиями связей королевской семьи со скандальным финансистом, также высказал мнение, что общественность до сих пор не знает многих подробностей о контактах бывшего принца Эндрю с Эпштейном. По его словам, ряд лиц в Букингемском дворце и правительстве оказывали принцу поддержку и помогали скрывать его поведение, что в итоге может привести к раскрытию новых имён.

Лоуни считает, что королю Карлу III следует сделать публичное заявление по этому вопросу.

Напомним, принц Эндрю уже несколько лет находится в центре скандала из-за связей с Эпштейном, и в 2025 году король лишил его всех титулов. Недавно обнародованные файлы по делу Эпштейна содержат фотографии, на которых опальный принц изображён склонившимся над неизвестной молодой женщиной в нью-йоркском особняке финансиста.

Ранее сообщалось, что общественники обвинили минюст США в сокрытии переписок чиновников о файлах Эпштейна.

