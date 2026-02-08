Экс-премьер Британии участвовал в оргиях с подругой Эпштейна

Эксперт, известный своими исследованиями связей королевской семьи со скандальным финансистом, также высказал мнение, что общественность до сих пор не знает многих подробностей о контактах бывшего принца Эндрю с Эпштейном. По его словам, ряд лиц в Букингемском дворце и правительстве оказывали принцу поддержку и помогали скрывать его поведение, что в итоге может привести к раскрытию новых имён.