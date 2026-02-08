Спецслужбы США зафиксировали «необычный» разговор в окружении Трампа

Согласно сообщению, крайне секретный доклад об этом инциденте был направлен директору национальной разведки Тулси Габбард, однако вместо того чтобы разрешить его распространение по стандартным каналам, она передала бумажную копию материалов непосредственно главе аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс. После этой встречи Габбард, как утверждается, отдала указание АНБ не публиковать отчёт, а хранить его под строгим замком в своём офисе, даже несмотря на требования информатора раскрыть информацию комитетам Конгресса по разведке.