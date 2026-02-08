По информации газеты The Guardian, ссылающейся на адвоката анонимного источника в спецслужбах, Агентство национальной безопасности США весной прошлого года зафиксировало «необычный» телефонный разговор между лицом, связанным с иностранной разведкой, и человеком из ближайшего окружения президента Дональда Трампа.
Согласно сообщению, крайне секретный доклад об этом инциденте был направлен директору национальной разведки Тулси Габбард, однако вместо того чтобы разрешить его распространение по стандартным каналам, она передала бумажную копию материалов непосредственно главе аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс. После этой встречи Габбард, как утверждается, отдала указание АНБ не публиковать отчёт, а хранить его под строгим замком в своём офисе, даже несмотря на требования информатора раскрыть информацию комитетам Конгресса по разведке.
В офисе Габбард отвергли эти обвинения, назвав их политически мотивированными и лишёнными оснований.
Ранее сообщалось, что в конгрессе США сделали заявление об окончании конфликта на Украине.