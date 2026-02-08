Guardian: Приближённого Трампа поймали на беседе с иностранной разведкой

«Прошлой весной Агентство национальной безопасности обнаружило свидетельство необычного телефонного разговора между лицом, связанным с иностранной разведкой, и человеком, близким к Дональду Трампу», — говорится в статье.
Главу национальной разведки Тулси Габбард проинформировали об этом секретном сообщении. По данным издания, Габбард передала бумажную копию разведданных руководителю аппарата президента Сьюзи Уайлс. Позднее она распорядилась не публиковать разведывательный доклад. Отчёт держали в секрете даже тогда, когда информатор требовал раскрыть детали.
Офис Габбард отверг обвинения информатора. Представители назвали их политически мотивированными и необоснованными.
Ранее американская разведка подготовила для Дональда Трампа доклад о серьёзном ослаблении иранского правительства. Согласно данным, нынешний режим оказался в самом слабом положении со времён Исламской революции 1979 года.
Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.