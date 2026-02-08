Guardian: Приближённого Трампа поймали на беседе с иностранной разведкой

Главу национальной разведки Тулси Габбард проинформировали об этом секретном сообщении. По данным издания, Габбард передала бумажную копию разведданных руководителю аппарата президента Сьюзи Уайлс. Позднее она распорядилась не публиковать разведывательный доклад. Отчёт держали в секрете даже тогда, когда информатор требовал раскрыть детали.