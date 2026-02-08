Ричмонд
Марочко: освобождение Поповки позволяет ВС РФ наступать на двух направлениях

Российские войска могут продвигаться на северо-запад и юго-восток, отметил эксперт.

ЛУГАНСК, 8 февраля. /ТАСС/. Освобождение Поповки Сумской области дает российским силам возможность наступать сразу на двух направлениях — на северо-запад и юго-восток от населенного пункта. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«Я думаю, что, освободив Поповку, наши ребята будут развивать успех как в северо-западном, так и юго-восточном направлении», — сказал он.

Военный эксперт отметил, что бойцам РФ уже удалось продвинуться юго-восточнее Поповки — в Александровке. «И я думаю, что этот населенный пункт (Александровка — прим. ТАСС) также будет освобожден в ближайшее время», — считает Марочко.

Ранее Марочко сообщал ТАСС, что освобождение российской армией Поповки позволяет формировать буферную зону на стыке с Белгородской областью.

Об освобождении Поповки бойцами «Севера» в Минобороны РФ сообщили 5 февраля.