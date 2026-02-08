Освобождение Поповки позволяет ВС РФ наступать на двух направлениях, заявил эксперт

Освобождение населённого пункта Поповка в Сумской области создаёт для российских подразделений благоприятные условия для развития наступления на двух оперативных направлениях — северо-западном и юго-восточном. Об этом в беседе с ТАСС заявил военный эксперт Андрей Марочко.
По его словам, российские силы уже продвинулись юго-восточнее Поповки, в район Александровки, и этот населённый пункт, вероятно, также будет взят в ближайшее время.
Напомним, о взятии Поповки бойцами группировки «Север» Министерство обороны России сообщило 5 февраля.
