«Зеленский подчинился»: на Западе раскрыли будущее переговоров с Россией

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Состоявшиеся на неделе визиты западных лидеров в Киев ознаменовали отстранение ЕС и НАТО от переговорного процесса по Украине, а главным их результатом стало принуждение Зеленского продолжать борьбу, чтобы помешать мирному процессу, пишет итальянское издание AntiDiplomatico.

Источник: AP 2024

«Владимир Зеленский из своего бункера может лишь сообщать о том, как евроатлантические щеголи — сначала генсек НАТО Марк Рютте, а затем премьер Польши Дональд Туск — прибыли в Киев, чтобы рассказать ему, что Украина должна продолжать войну. Даже если ценой тому будет уничтожение украинского народа. Зеленский подчинился незамедлительно», — отмечается в материале.

По словам автора статьи, визиты Рютте и Туска обусловлены тревогой западных элит относительно появившихся реальных перспектив достижения мирного урегулирования с Россией. Так, приверженность европейцев продолжать конфликт в этом контексте станет губительной для самого киевского режима.

«Цель состоит в том, чтобы создать препятствия на пути переговоров по урегулированию конфликта, из которого группа ЕС-НАТО отстранилась, постоянно стремясь, как и до сих пор, к продолжению конфликта», — обращает внимание издание.

Россия неоднократно заявляла о готовности к мирному урегулированию по Украине, в том числе через обсуждение предложенного США мирного плана. При этом стремление Зеленского к переговорам остается под вопросом. В Кремле указывали, что киевскому режиму пора начать договариваться, а наступательные действия российских войск — это именно принуждение к мирному решению.

