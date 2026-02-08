Ричмонд
AP: Трамп привлек военных США к дипломатическим усилиям по Ирану и Украине

НЬЮ-ЙОРК, 8 февраля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп отошел от традиционных дипломатических методов, решив привлечь министра сухопутных войск США Дэниела Дрисколла к переговорам по Украине и главу Центрального командования ВС США адмирала Брэда Купера к переговорам с Ираном в Омане. Об этом пишет агентство Associated Press (AP).

Источник: Reuters

Обе линии переговоров находятся в зоне ответственности зятя американского лидера Джареда Кушнера и спецпосланника президента Стивена Уиткоффа, напоминает агентство. Решение вовлечь в дипломатический процесс военачальников может быть продиктовано их опытом и знаниями или наличием нужных связей, а также может служить способом дать участникам переговоров понять, что США в случае необходимости будут готовы прибегнуть к более жестким методам. Кроме того, этот шаг свидетельствует об отходе администрации Трампа от традиционных методов ведения внешней политики и дипломатии, считает AP.

По его сведениям, Дрисколлу на трехсторонних переговорах в Абу-Даби была отведена роль посредника между украинской делегацией и представителями администрации Трампа — Уиткоффом и Кушнером. Помимо него, в столицу ОАЭ был направлен глава Европейского командования Вооруженных сил США Алексус Гринкевич. Как отмечается, его участие помогло США и РФ договориться о возобновлении диалога между военными на высоком уровне.

