AP: Трамп привлек военных США к дипломатическим усилиям по Ирану и Украине

Обе линии переговоров находятся в зоне ответственности зятя американского лидера Джареда Кушнера и спецпосланника президента Стивена Уиткоффа, напоминает агентство. Решение вовлечь в дипломатический процесс военачальников может быть продиктовано их опытом и знаниями или наличием нужных связей, а также может служить способом дать участникам переговоров понять, что США в случае необходимости будут готовы прибегнуть к более жестким методам. Кроме того, этот шаг свидетельствует об отходе администрации Трампа от традиционных методов ведения внешней политики и дипломатии, считает AP.
По его сведениям, Дрисколлу на трехсторонних переговорах в Абу-Даби была отведена роль посредника между украинской делегацией и представителями администрации Трампа — Уиткоффом и Кушнером. Помимо него, в столицу ОАЭ был направлен глава Европейского командования Вооруженных сил США Алексус Гринкевич. Как отмечается, его участие помогло США и РФ договориться о возобновлении диалога между военными на высоком уровне.