Немой подросток из Италии создал песню о Донбассе

ЛУГАНСК, 8 фев — РИА Новости. Семнадцатилетний немой парень из Италии написал песню про Донбасс и озвучил ее при помощи искусственного интеллекта, рассказал РИА Новости итальянский журналист и основатель Telegram-канала Donbass Italia Винченцо Лоруссо.
«Вот недавно я встретил мальчика, его зовут Франческо, ему 17 лет, и он присутствовал на фестивале RT (документального кино — ред.). Он присутствовал, как на фестивале, так и на других показах, которые проходили недалеко от его города, и он был очень впечатлен», — рассказал Лоруссо.
Он уточнил, что подросток не может говорить, так как немой от рождения, но он очень заинтересовался Донбассом.
«Он хотел как-то выразить свои чувства к Донбассу, к народу Донбасса, к этому конфликту. Тогда он обратился к искусственному интеллекту и сделал, на мой взгляд, красивую песню», — пояснил собеседник агентства.
По его словам, юноша написал текст и с помощью искусственного интеллекта его озвучил. «Этот созданный голос, которого у него изначально не было, похож на Донбасс, который, также как и Франческо, был лишен этого голоса. Так и с народом Донбасса, у которого не было голоса, но я стараюсь сделать, чтобы его услышали другими способами: с документальными фильмами, с дебатами, конференциями, книгами в Италии. На мой взгляд, получилась красивая песня», — пояснил итальянский журналист.