Немой подросток из Италии создал песню о Донбассе

По его словам, юноша написал текст и с помощью искусственного интеллекта его озвучил. «Этот созданный голос, которого у него изначально не было, похож на Донбасс, который, также как и Франческо, был лишен этого голоса. Так и с народом Донбасса, у которого не было голоса, но я стараюсь сделать, чтобы его услышали другими способами: с документальными фильмами, с дебатами, конференциями, книгами в Италии. На мой взгляд, получилась красивая песня», — пояснил итальянский журналист.