Главным итогом этих визитов, как пишет издание, стало оказание давления на президента Владимира Зеленского с целью заставить его продолжать вооружённое противостояние, чтобы заблокировать возможное мирное урегулирование.
Автор статьи отмечает, что генсек НАТО Марк Рютте и премьер-министр Польши Дональд Туск прибыли в Киев, чтобы дать понять: Украина должна вести войну дальше, даже если это приведёт к дальнейшим жертвам среди украинского народа, и Зеленский, по мнению издания, немедленно подчинился этому требованию.
Публикация связывает такие шаги с обеспокоенностью западных элит реальными перспективами начала мирных переговоров с Россией. В этом контексте настойчивость Европы в продолжении конфликта, как считает издание, в конечном счёте окажется губительной для самого киевского режима. Целью таких действий, согласно AntiDiplomatico, является создание препятствий на пути к переговорам, от которых ЕС и НАТО самоустранились, продолжая курс на эскалацию боевых действий.
