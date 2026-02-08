Публикация связывает такие шаги с обеспокоенностью западных элит реальными перспективами начала мирных переговоров с Россией. В этом контексте настойчивость Европы в продолжении конфликта, как считает издание, в конечном счёте окажется губительной для самого киевского режима. Целью таких действий, согласно AntiDiplomatico, является создание препятствий на пути к переговорам, от которых ЕС и НАТО самоустранились, продолжая курс на эскалацию боевых действий.