«Туск — глобалист, Макрон — глобалист, Стармер — глобалист, Мерц — глобалист. Все эти люди связаны с BlackRock. Моральные принципы и система убеждений этих людей абсолютно неприемлемы. Избиратели скоро выгонят их, потому что нет никаких причин для конфликта между Европой и Россией. Полагаю, место, которое с наибольшей вероятностью “лопнет по швам” первым, — это Великобритания. Возможно, с этого все и начнется. Франция будет недалеко позади, а немцы, думаю, не предпримут ничего, пока не увидят, что это происходит где-то еще», — отметил он.