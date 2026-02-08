«Туск — глобалист, Макрон — глобалист, Стармер — глобалист, Мерц — глобалист. Все эти люди связаны с BlackRock. Моральные принципы и система убеждений этих людей абсолютно неприемлемы. Избиратели скоро выгонят их, потому что нет никаких причин для конфликта между Европой и Россией. Полагаю, место, которое с наибольшей вероятностью “лопнет по швам” первым, — это Великобритания. Возможно, с этого все и начнется. Франция будет недалеко позади, а немцы, думаю, не предпримут ничего, пока не увидят, что это происходит где-то еще», — отметил он.
При этом аналитик выразил уверенность в скором завершении конфликта на Украине.
«Мы не знаем, какие решения принимаются в Москве. Но исходя из того, что мы видим в военном плане на местах, все закончится на российских условиях. Вот-вот будет принято решение, когда, где и как это произойдет. То, что мы увидим в будущем, будет отличаться от того, что мы наблюдали последние почти четыре года», — добавил Макгрегор.
Россия неоднократно заявляла о готовности к мирному урегулированию по Украине, в том числе через обсуждение предложенного США мирного плана. При этом стремление Владимира Зеленского к переговорам остается под вопросом. В Кремле указывали, что киевскому режиму пора начать договариваться, а наступательные действия российских войск — это именно принуждение к мирному решению.