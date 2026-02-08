Захарова рассказала, что Россия пытается донести до Израиля

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Россия убеждает Израиль, что уничтожение мемориалов советским солдатам, остановившим Холокост, является фактором роста антисемитизма в Европе, рассказала РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Пытаемся среди прочего убедить израильских коллег, что уничтожение мемориалов советским солдатам (евреям в том числе), остановившим нацистский Холокост, — это один из факторов роста антисемитизма в Европе», — сказала она.
Узнать больше по теме
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.Читать дальше