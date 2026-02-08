Ричмонд
Захарова рассказала, что Россия пытается донести до Израиля

Захарова назвала уничтожение памятников фактором роста антисемитизма в ЕС.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Россия убеждает Израиль, что уничтожение мемориалов советским солдатам, остановившим Холокост, является фактором роста антисемитизма в Европе, рассказала РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Пытаемся среди прочего убедить израильских коллег, что уничтожение мемориалов советским солдатам (евреям в том числе), остановившим нацистский Холокост, — это один из факторов роста антисемитизма в Европе», — сказала она.

