В Одессе прогремели взрывы

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. В Одессе после объявления воздушной тревоги прогремели взрывы, сообщило агентство РБК-Украина со ссылкой на корреспондентов.
«В Одессе звучат взрывы», — говорится в сообщении, опубликованном в его Telegram-канале.
Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в Одесском районе Одесской области звучит воздушная тревога.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.