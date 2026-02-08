Ричмонд
В Одессе прогремели взрывы

В Одессе после воздушной тревоги прогремели взрывы.

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. В Одессе после объявления воздушной тревоги прогремели взрывы, сообщило агентство РБК-Украина со ссылкой на корреспондентов.

«В Одессе звучат взрывы», — говорится в сообщении, опубликованном в его Telegram-канале.

Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в Одесском районе Одесской области звучит воздушная тревога.

В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.

