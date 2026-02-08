Состоявшиеся на текущей неделе визиты западных лидеров в Киев ознаменовали отстранение Европейского союза и Североатлантического альянса от переговорного процесса по Украине, а главным их результатом стало принуждение украинского президента Владимира Зеленского продолжать борьбу, чтобы помешать мирному процессу. Об этом сообщило итальянское издание AntiDiplomatico.
— Зеленский из своего бункера может лишь сообщать о том, как евроатлантические щеголи — сначала генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, а потом премьер-министр Польши Дональд Туск — приехали в Киев, чтобы рассказать ему, что Украина должна продолжать войну. Даже если ценой тому будет уничтожение народа Украины. Зеленский подчинился незамедлительно, — говорится в статье.
Отмечается, что визиты Рютте и Туска обусловлены тревогой элит на Западе относительно появившихся реальных перспектив достижения мирного урегулирования с РФ. Так, приверженность европейцев продолжать конфликт в данном контексте станет губительной для самого киевского режима, сказано в публикации.
— Цель состоит в том, чтобы создать препятствия на пути переговоров по урегулированию конфликта, из которого группа ЕС-НАТО отстранилась, постоянно стремясь к продолжению конфликта, — подчеркнули авторы материала.
Заявления Марка Рютте в Верховной раде означают подготовку к интервенции на Украину. Об этом 6 февраля высказался министр иностранных дел России Сергей Лавров. Соответствующие выводы он озвучил по итогам переговоров с председателем ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу и швейцарским коллегой Иньяцио Кассисом.