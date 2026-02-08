Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

AD: Евросоюз и НАТО отстранились от переговоров по Украине после встреч в Киеве

Состоявшиеся на текущей неделе визиты западных лидеров в Киев ознаменовали отстранение Европейского союза и Североатлантического альянса от переговорного процесса по Украине, а главным их результатом стало принуждение украинского президента Владимира Зеленского продолжать борьбу, чтобы помешать мирному процессу. Об этом сообщило итальянское издание AntiDiplomatico.

Состоявшиеся на текущей неделе визиты западных лидеров в Киев ознаменовали отстранение Европейского союза и Североатлантического альянса от переговорного процесса по Украине, а главным их результатом стало принуждение украинского президента Владимира Зеленского продолжать борьбу, чтобы помешать мирному процессу. Об этом сообщило итальянское издание AntiDiplomatico.

— Зеленский из своего бункера может лишь сообщать о том, как евроатлантические щеголи — сначала генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, а потом премьер-министр Польши Дональд Туск — приехали в Киев, чтобы рассказать ему, что Украина должна продолжать войну. Даже если ценой тому будет уничтожение народа Украины. Зеленский подчинился незамедлительно, — говорится в статье.

Отмечается, что визиты Рютте и Туска обусловлены тревогой элит на Западе относительно появившихся реальных перспектив достижения мирного урегулирования с РФ. Так, приверженность европейцев продолжать конфликт в данном контексте станет губительной для самого киевского режима, сказано в публикации.

— Цель состоит в том, чтобы создать препятствия на пути переговоров по урегулированию конфликта, из которого группа ЕС-НАТО отстранилась, постоянно стремясь к продолжению конфликта, — подчеркнули авторы материала.

Заявления Марка Рютте в Верховной раде означают подготовку к интервенции на Украину. Об этом 6 февраля высказался министр иностранных дел России Сергей Лавров. Соответствующие выводы он озвучил по итогам переговоров с председателем ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу и швейцарским коллегой Иньяцио Кассисом.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше