— Зеленский из своего бункера может лишь сообщать о том, как евроатлантические щеголи — сначала генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, а потом премьер-министр Польши Дональд Туск — приехали в Киев, чтобы рассказать ему, что Украина должна продолжать войну. Даже если ценой тому будет уничтожение народа Украины. Зеленский подчинился незамедлительно, — говорится в статье.