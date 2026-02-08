Ученые сняли на видео редкую медузу у берегов Аргентины

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Океанографический институт Шмидтов сообщил, что его ученые сняли на видео редкую гигантскую призрачную медузу во время погружения специального аппарата в Атлантическом океане неподалеку от берегов Аргентины.
«Команда задокументировала… редкую медузу-призрака — глубоководную медузу, которая может достигать длины школьного автобуса», — говорится в публикации на сайте организации.
Институт отметил, что медузу вида Stygiomedusa gigantea (гигантская призрачная медуза) обнаружили на глубине в 250 метров во время погружения телеуправляемого подводного аппарата у побережья Аргентины.
Исследователи также заявили, что им, предварительно, удалось открыть 28 новых видов морских обитателей, среди которых — черви, кораллы, морские ежи и улитки.
Диаметр колокола гигантских призрачных медуз может достигать метра, а длина их четырех «рук» — десяти метров. Они не жалят, а используют свои четыре щупальца, чтобы ловить планктон и мелкую рыбу.