Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ученые сняли на видео редкую медузу у берегов Аргентины

У берегов Аргентины сняли на видео гигантскую призрачную медузу.

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Океанографический институт Шмидтов сообщил, что его ученые сняли на видео редкую гигантскую призрачную медузу во время погружения специального аппарата в Атлантическом океане неподалеку от берегов Аргентины.

«Команда задокументировала… редкую медузу-призрака — глубоководную медузу, которая может достигать длины школьного автобуса», — говорится в публикации на сайте организации.

Институт отметил, что медузу вида Stygiomedusa gigantea (гигантская призрачная медуза) обнаружили на глубине в 250 метров во время погружения телеуправляемого подводного аппарата у побережья Аргентины.

Исследователи также заявили, что им, предварительно, удалось открыть 28 новых видов морских обитателей, среди которых — черви, кораллы, морские ежи и улитки.

Диаметр колокола гигантских призрачных медуз может достигать метра, а длина их четырех «рук» — десяти метров. Они не жалят, а используют свои четыре щупальца, чтобы ловить планктон и мелкую рыбу.